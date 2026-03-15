Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 16. güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 16 günde ölü sayısı bini aştı ABD tarafında ise 150'nin üzerinde askerin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a başlattığı saldırıların ardından getirdiği kısıtlamaları gevşeterek, misilleme riskinin düşük olduğu bölgelerde okulların açılmasına izin verdi.