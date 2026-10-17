Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Yemen Şafağı" harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda savaş uçakları, silahlı insansız hava araçları (SİHA), sahra topçuları ve çok namlulu roketatarların kullanıldığı bildirildi.

‘TAKTİK HEDEFLERE ULAŞMASI ENGELLENDİ’

Operasyonlarda Husilere ait toplanma noktaları, takviye birlikleri, tahkim edilmiş mevziler, ateş kaynakları, zırhlı araçlar ve SİHA fırlatma noktalarının hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırıların örgütün sahadaki hareket kabiliyetini kısıtladığı, yedek birliklerini cephelere ulaştırmasını zorlaştırdığı ve taktik hedeflerine ulaşmasını engellediği ileri sürüldü.

190'DAN FAZLA ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Yemen ordusunun açıklamasında, operasyonlarda yaklaşık 800 Husi mensubunun öldüğü veya yaralandığı öne sürüldü. Ayrıca 190'dan fazla zırhlı araç, muharebe aracı, nakliye ve ikmal aracının imha edildiği ya da kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. Husilere ait tahkimatlar ve ateş mevzilerinin de saldırılarda hedef alındığı aktarıldı.

Ordunun doğu cephesindeki birliklerinin ise Husilerin elindeki mevzilerde arama ve tarama faaliyetlerini sürdürdüğü, kontrol alanını genişlettiği ve yeni bir taktik mevziyi ele geçirdiği bildirildi.

TAİZ'DE HUSİ SALDIRILARI PÜSKÜRTÜLDÜ

Yemen ordusu, Taiz vilayetinde Husiler tarafından art arda gerçekleştirilen saldırı girişimlerinin de püskürtüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre savaş uçakları, örgüte ait mevziler ile takviye birliklerine yönelik yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda Husilerin hem personel hem de askeri teçhizat bakımından ciddi kayıplar verdiği savunuldu. Yemen ordusu ayrıca Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayanlara, çocuklarının silah altına alınmasını önlemeleri yönündeki çağrısını yineledi.

YEMEN'DE YILLARDIR SÜREN ÇATIŞMA

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerini kontrol altında tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.