Devon kıyılarının yaklaşık 16 kilometre açığında bulunan adada yağışların yetersiz kalması, su kaynaklarını tükenme noktasına getirdi. Yetkililer, krizin devam etmesi halinde adanın tamamen kapatılabileceğini ve 28 daimi sakinin tahliye edilebileceğini açıkladı.

DUŞ SULARI TUVALETLERDE KULLANILIYOR

Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Lundy Adası, su ihtiyacını yağmur sularından ve beş sondaj kuyusundan karşılıyor. Ancak mayıs ayından bu yana kayda değer yağış görülmemesi, mevcut kaynakların hızla azalmasına neden oldu.

Su tüketimini azaltmak için adadaki konaklama tesislerinde küvetlerin tıpaları kaldırıldı, duş süreleri kısaltıldı ve ziyaretçilerden gereksiz yere sifon çekmemeleri istendi.

Bazı ada sakinleri ise duş sırasında akan suyu kovalarda biriktirerek tuvaletlerde yeniden kullanmaya başladı. Ziyaretçi sayısı sınırlandırılırken kamp alanı da geçici olarak kapatıldı.

ADAYA GEMİLERLE SU TAŞINIYOR

Krizin büyümesi üzerine ağustos ayından itibaren anakaradan gemilerle su taşınmaya başlandı. Bununla birlikte adadaki Pondsbury adlı tatlı su göletinden alınan su da arıtılarak kullanıma sunuldu.

Günde yaklaşık 12 bin litre suyun göletten alınmasıyla depoların doluluk oranı yüzde 22,5'e kadar yükseldi. Ancak göletin su seviyesi de düşmeye başlayınca yetkililer yeni kaynak arayışına yöneldi.

Adada uzun vadeli çözüm olarak 300 bin litre kapasiteli yeni bir su deposu kurulması planlanıyor. Deniz suyunun arıtılması da seçenekler arasında değerlendirilse de yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle bu yöntemin uygulanması zor görülüyor.

Öte yandan adaya su taşıyan sezonluk feribotun ekim ayı sonunda seferlerini durduracak olması endişeleri artırıyor. Yeterli yağışın gerçekleşmemesi halinde yalnızca ada sakinlerinin değil, çiftlik hayvanlarının da tahliye edilmesi gündeme gelebilecek.