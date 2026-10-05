ABD’de yaşayan Geoffrey Holt, hayatı boyunca dikkat çekmeyen ve mütevazı bir yaşam sürdü. Ölümünün ardından ortaya çıkan serveti ise yaşadığı kasabada şaşkınlık yarattı. Holt’un yaklaşık 3,8 milyon dolarlık birikimini kendisi için değil, yıllarca yaşadığı Hinsdale kasabası için bıraktığı belirlendi.

ÖLÜMÜNDEN SONRA MİLYONER OLDUĞU ANLAŞILDI

New Hampshire eyaletindeki Hinsdale’de yaşayan Holt’un yaklaşık 3,8 milyon dolarlık serveti ölümünün ardından ortaya çıktı. Yaşam tarzı nedeniyle bu büyüklükte bir birikime sahip olduğu bilinmeyen Holt’un vasiyetiyle paranın nereye bırakıldığı da belli oldu.

Holt, milyonlarca dolarlık servetini yaklaşık 4 bin nüfuslu Hinsdale kasabasına bıraktı. Böylece yıllarca yaşadığı kasaba, Holt’un ölümünün ardından yaklaşık 3,8 milyon dolarlık mirasın sahibi oldu.

MÜTEVAZI BİR HAYAT SÜRDÜ

Geoffrey Holt, yaşadığı bölgede gösterişten uzak hayatıyla tanınıyordu. Sahip olduğu servetin büyüklüğü yaşamına yansımadığı için milyonlarca dolarlık birikimi ancak ölümünden sonra ortaya çıktı.

4 BİN KİŞİLİK KASABAYA MİLYONLAR KALDI

Hinsdale, New Hampshire eyaletinde yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı küçük bir yerleşim yeri. Holt’un bıraktığı yaklaşık 3,8 milyon dolarlık servet, vasiyeti doğrultusunda yaşadığı bu kasabaya kaldı.

Holt’un mütevazı yaşamı, milyonlarca dolarlık bir servete sahip olduğunun çevresindekiler tarafından bilinmemesine neden oldu. Ölümünün ardından mal varlığının yaklaşık 3,8 milyon dolar olduğu ve tamamını yaşadığı kasabaya bıraktığı ortaya çıktı.