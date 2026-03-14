Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 15. güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 15 günde ölü sayısı bini aştı ABD tarafında ise 150 askerin yaralandığı duyuruldu.
"PUTİN YARIM EDİYOR"
ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarının ne zaman biteceği konusunda farklı değerlendirmeler yapan Trump, bu sürecin çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi. Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a "biraz" yardım ediyor olabileceğini söyledi.
İHA SEVKİYATI
ABD, yüksek maliyetli savunma sistemlerinin kullanımından kaçınmak, aynı zamanda İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını püskürtmek amacıyla, Ukrayna yapımı önleyici İHA'lardan 10 bin tanesini Orta Doğu'ya gönderdiği belirtildi.
İRAN BİR KEZ DAHA FÜZELERİ ATEŞLEDİ
İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başkent Tel Aviv dahil İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemek için devrede olduğu bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığına dikkat çekilen açıklamada, halktan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.