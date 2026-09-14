Nijer Deltası'ndaki Degema bölgesinde bulunan Bille'de ilk belirtiler geçen yılın sonlarına doğru fark edildi. Bölge sakinleri önce nehirlerde ve bataklıklarda suyun kabarcıklarla hareket ettiğini gördü. Ardından içme suyu kuyularında, evlerin çevresinde ve yerleşimin farklı noktalarında benzer gaz çıkışları ortaya çıktı.

EVLERİN ALTINDAN SESLER GELİYOR

Gaz çıkışlarının görüldüğü bazı noktalarda sudan sürekli kabarcıklar yükselirken çevreye çürük yumurtayı andıran keskin bir koku yayıldığı bildirildi. Yapılan incelemelerde kuyuların yanı sıra su kanallarında, yerleşim alanlarında ve bir okulun çevresinde de gaz çıkışları tespit edildi.

Ölçümlerde metan, hidrojen sülfür, karbondioksit ve uçucu organik bileşiklere rastlandı. Bunlar arasında özellikle metan, belirli yoğunluklarda kolayca tutuşup patlama riski oluşturabiliyor. Çürük yumurtayı andıran kokunun kaynağı olarak gösterilen hidrojen sülfür ise yüksek seviyelerde insan sağlığı açısından tehlike yaratabiliyor.

Bazı bölge sakinleri özellikle geceleri evlerinin zeminlerinin altından kabarcıklanmayı andıran sesler duyduklarını anlattı. Sorun içme suyunu da etkiledi. Kuyulardan çıkarılan suyun bazı noktalarda kısa süre içerisinde koyu bir renge dönüştüğü belirtilirken, güvenli suya ulaşmakta zorlanan ailelerin paketli su kullanmaya başladığı aktarıldı.

Bille'deki gaz çıkışları daha önce de tehlikeli anlara neden oldu. Mayıs ayında kullanılmayan bir su pompasının bulunduğu noktada yüzeye çıkan gazın alev aldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

BİR EVDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bölgede devam eden tehlike 3 Eylül sabahı daha ciddi bir boyuta ulaştı. Bille'deki Opu Ibiila bölgesinde bir evde meydana gelen patlamanın ardından camlar parçalandı ve binanın bir bölümü alev aldı. Evde bulunan Joy Amos isimli kadın ağır yanıklarla yaralandı.

Amos, patlamadan önce geceleri odasının zemininin altından alışılmadık sesler duyduğunu söyledi. Olay sırasında yatağında olduğunu belirten kadın, güçlü bir patlama sesi duyduktan sonra odanın alevlerle kaplandığını anlattı.

Yetkililerin bölgede yaptığı incelemelere rağmen gazın kesin kaynağı henüz belirlenemedi. Üzerinde durulan ihtimallerden biri, yeraltındaki organik maddelerin parçalanması sonucu gazın doğal yollarla oluşması. Ancak petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede hidrokarbon kirliliğine de rastlanması nedeniyle sızıntının kaynağına yönelik araştırmalar devam ediyor.

Nijeryalı yetkililer uzman ekiplerin bölgeye gönderildiğini ve yapılan incelemelerde yeraltındaki ilk su katmanında kirlilik tespit edildiğini açıkladı. Bölgeye temiz içme suyu, sağlık desteği ve yangınla mücadele ekipmanı sağlanması yönünde de adımlar atıldı. Buna karşın gaz çıkışlarının uzun süredir kesin bir çözüme kavuşturulamaması ülkede tartışmalara neden oldu.

Nijerya Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesi de müdahalenin yetersiz kaldığını belirterek sorunun kaynağının hızla belirlenmesini ve bölgede yaşayanların güvenliğinin sağlanmasını istedi.