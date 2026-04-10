İngiltere’nin Lancashire bölgesindeki popüler sahil kasabası Fleetwood, yakınındaki bir çöp depolama alanından yayılan ağır koku ve dumanlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölge sakinleri, Jameson Road atık tesisinden kaynaklanan koku sebebiyle ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını ve turizmin durma noktasına geldiğini belirtti.

KOKU CİDDİ SAĞLIK SORUNLARIAN NEDEN OLUYOR

2017 yılında kapatılan ancak 2023 yılında Transwaste Recycling and Aggregates tarafından tekrar açılan tesisin, faaliyetlerine başladığından bu yana 72 kez ruhsat ihlali gerçekleştirdiği bildirildi. Yerel halk, evlerine 100 metreden daha yakın olan bu alandan yayılan dumanların; şiddetli baş ağrısı, burun kanaması, göz yanması ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açtığını iddia ediyor.

Bölge sakinlerinden 65 yaşındaki Allison Rowe, tesis açıldıktan sonra kendisine astım ve KOAH teşhisi konduğunu belirtirken; 54 yaşındaki Richard Falcon ise tesis dumanları nedeniyle iki kez hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

TURİZM OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Plajı, balık restoranları ve Russell Point Gözetleme Kulesi ile tanınan Fleetwood’un yerel temsilcileri, çevre sorununun kasaba ekonomisini vurduğunu savunuyor. Kuzey Blackpool ve Fleetwood Milletvekili Lorrain Beavers, bir "tatil kasabası" olan Fleetwood’un temiz hava beklentisiyle tercih edildiğini, ancak mevcut kokunun ziyaretçileri uzaklaştırdığını dile getirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Tartışmaların odağındaki kurumlar ve yetkililer ise şu açıklamalarda bulundu. Kokunun varlığını kabul ederek işletmeciye tesisin üzerini örtmesi için zorunlu bir bildirim yayımladı, ancak kokunun şu aşamada bir sağlık riski oluşturmadığını belirtti.

Bağımsız izleme raporlarına dayanarak hava kalitesi değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenlik sınırları içinde olduğunu savundu. Durumun mahkemeye taşınabilmesi ve "yasal rahatsızlık" davası açılabilmesi için bölge sakinlerine çağrıda bulundu. Belediye, vatandaşların en az yedi gün boyunca koku kayıtları tutmasını ve görevli ziyaretlerini kabul ederek kanıt toplanmasına yardımcı olmalarını talep etti.