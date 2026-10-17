Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Yemen'deki Husilerin saldırıları karşısında ülkesinin Suudi Arabistan'ı savunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Sisi, söz konusu askeri adımın gerekli hale gelmesi durumunda, yetkilendirme sağlanması amacıyla Mısır parlamentosunun acil bir oturum gerçekleştirmesi çağrısında bulundu.

Cumartesi günü Kahire'nin dış kesimlerinde yer alan bir askeri akademinin mezuniyet töreninde konuşan Sisi, Suudi Kralı veya veliaht prensin talep etmesi halinde yardım sağlayacaklarını belirtti.

Sürece ilişkin parlamentoya işaret eden Sisi, "Umarım parlamento, talep edilmesi halinde bize bu yetkiyi vermek üzere acil bir oturumda toplanır." ifadelerini kullandı.

Amacının "biriyle savaşmak ya da birine saldırmak" olmadığının altını çizen Sisi, "Yalnızca savunmadan bahsediyoruz." dedi.

Suudi Arabistan'ı ve diğer Körfez ülkelerini hedef alan saldırıları geçmişte de defalarca kınayan Sisi, Basra Körfezi'ndeki güvenlik ve istikrar ile Mısır arasında doğrudan bir bağ kurdu.

MISIR TETİKTE BEKLİYOR

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip Mısır, şu ana kadar devam eden İran savaşına ve Husiler tarafından yürütülen askeri harekatlara doğrudan dahil olmaktan kaçınarak arabulucu bir rol üstlenmeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı Sisi, etkinlikteki hitabında 2030 yılında sona erecek görev süresinin ötesinde makamda kalmayı planladığına yönelik spekülasyonları gidermeye de çalıştı.

Görev süresini uzatmaya imkan tanıyacak bir anayasa değişikliği niyetinin bulunmadığını ifade eden Mısır lideri, Mısır'ın "sorumluluğu üstlenecek şekilde onları hazırlamak, eğitmek ve nitelikli hale getirmek için çalıştığımız sürece benden yüz kat daha iyi insanlar yetiştirebilecek" kapasitede olduğunu vurguladı.