Arkeoloji dünyası, İspanya'dan gelen büyüleyici bir keşifle çalkalanıyor. Yıllardır Pers kökenli gizemli tanrı Mitra’ya ait bir tapınak olduğu düşünülen tarihi bir odanın, aslında Roma İmparatorluğu’nun en batısındaki ve en iyi korunmuş en eski kütüphanelerinden biri olabileceği ortaya çıktı. Córdoba eyaletine bağlı Puente Genil kasabasındaki Fuente Álamo arkeolojik alanında yürütülen çalışmalar, ezberleri bozacak nitelikte. Córdoba ve Granada üniversitelerinden araştırmacıların Journal of Mediterranean Archaeology dergisinde yayımladığı yeni çalışma, tarihin tozlu sayfalarını yeniden aralıyor.

TAPINAK SANILAN ODADAN ANTİK KİTAPLIK ÇIKTI

Tarihi MÖ 1. yüzyılda bir Roma kaplıcası olarak başlayan, MS 3. yüzyılda ise lüks bir villaya dönüştürülen Fuente Álamo, en büyük sürprizini "10 numaralı oda" olarak adlandırılan bölümde saklıyordu. Uzmanlar, bu gizemli mekandaki farklı mimari unsurların nasıl bir araya geldiğini çözmek için "biçim grameri" adı verilen özel bir teknik kullandı. Yapılan incelemeler sonucunda salonun planının, bilinen Roma kütüphanelerinin yapısıyla birebir örtüştüğü görüldü. Görkemli bir apsis, zamanında parşömen tomarlarıyla dolu rafları barındıran dikdörtgen ve yarım daire biçimli nişler, şık bir podyum ve hemen yanı başındaki çalışma ya da depolama odaları, buranın bir bilgi merkezi olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

İMPARATORLUĞUN EN BATIDAKİ BİLGİ KALESİ

Araştırmacılar, bu özel salonun MS 4. yüzyıl civarında bir protokütüphane, yani erken dönem bir kütüphane olarak yenilendiğini düşünüyor. Yapı, MS 6. yüzyılda farklı bir işleve bürünene kadar yaklaşık iki yüzyıl boyunca bölgenin en parlak dönemine tanıklık etti. Uzmanlar, Fuente Álamo’daki mimari kanıtların salt bir varsayımın ötesine geçtiğini ve günümüze kadar ulaşan olağanüstü bir ipucu bileşimi sunduğunu vurguluyor. Bu büyük keşif, Fuente Álamo'yu yalnızca İber Yarımadası'nın en eski kütüphanesi yapmakla kalmıyor; aynı zamanda koca Roma İmparatorluğu sınırları içinde bugüne kadar en iyi korunmuş ve en batıda yer alan kütüphane örneklerinden biri olarak dünya tarihine geçiriyor.