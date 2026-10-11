Güney Asya'nın ulaşım merkezi haline gelmeyi ve uluslararası uçuş ağını devasa boyutlara taşımayı hedefleyen Bangladeş'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Biman Bangladesh Airlines, filoversini büyütmek adına dev adımlar atıyor.

Bölgesel bir güç olma vizyonu doğrultusunda kesenin ağzını açan şirket, Fransız havacılık devi Airbus ile 10 adet uçak alımı için resmi sözleşmeyi imzalayarak küresel uçuş pazarındaki rekabette ben de varım dedi.

Şirketin son dönemde gerçekleştirdiği bu hamle, Amerikan uçak üreticisi Boeing ile sürdürdüğü geniş çaplı satın alma süreçlerinin hemen ardından geldi.

Son eklenen 10 adet Airbus uçak siparişiyle birlikte, Biman'ın hem Avrupalı Airbus hem de Amerikalı Boeing şirketlerinden tedarik etmeyi planladığı toplam yeni uçak sayısı 35'e kadar yükseldi.

Milyarlarca dolarlık bu devasa yatırımlar, Bangladeş'in havada bölgesel bir liderlik kurma konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

FİLOYA RAĞMEN PİLOT EKSİKLİĞİ GİDERİLEMİYOR

Ancak şirketin "bölgenin en kral filosu" olma yolundaki bu agresif büyüme hamlesi, arka planda bazı operasyonel zorlukları da beraberinde getiriyor. Hızla genişleyen uçak filosunun gerektirdiği teknik bakım altyapısının yetersizliği ve tecrübeli pilot eksikliği gibi ciddi idari aksaklıklarla karşı karşıya kalan havayolu yönetimi, bir yandan bu dev filoyu göklere çıkarmaya hazırlanırken diğer yandan da operasyonel krizleri çözmek için yoğun bir mesai harcıyor.