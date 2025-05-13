Çakmak’ın vefat haberi Elazığ'da büyük üzüntü yarattı. Acı haberi duyan meslektaşları ve sevenleri hastane önüne akın etti. Sevilen gazetecinin naaşı Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Arif Çakmak için yarın sabah saat 11.00’de Kanal 23 binası önünde bir anma töreni düzenleneceği öğrenildi.

BİRÇOK KURUMDA GÖREV YAPMIŞTI

1975 yılında Elazığ’da doğan Arif Çakmak, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunuydu. Meslek hayatına Kanal 23’te kameraman olarak başlayan Çakmak, aynı kurumda editörlük, program yapımcılığı ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. FM 23 Radyosu’nda program yapımcılığı yaptı. Kanal 7, HBB, TGRT gibi ulusal televizyon kanallarında kameramanlık ve editörlük görevlerini üstlenen Çakmak, ayrıca NTV Elazığ Temsilciliği, Kanal E ve Fırat TV’de program yapımcılığı yaptı. Kanal Fırat’ta (eski adıyla Kanal 9) Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yürüten Çakmak, son olarak Kanal 23’te Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmaktaydı.