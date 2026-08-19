Panoche Vadisi'nde kurulan 1 bin 245 dönümlük güneş enerjisi santrali, bölgedeki nesli tehlikede olan çöl tilkileri için adeta bir mucize oldu. Tesis alanından kaçması beklenen hayvanlar, panellerin sağladığı korunaklı yapının iyi gelmesiyle birlikte bölgede tekrar yoğun şekilde görülmeye başlandı.

Çitlerin altında bırakılan küçük tasarım boşlukları ve dev panellerin oluşturduğu gölgelik alanlar, tilkilerin yırtıcılardan korunarak güvenle çoğalmasına imkan tanıdı.

GÜNEŞ SANTRALİ BÖLGEDEKİ CANLILAR İÇİN NASIL MUCİZE OLDU?

Tesisin etrafındaki tel örgülerin alt kısmında bırakılan yaklaşık 10 ila 15 santimetrelik boşluklar, tilkilerin rahatça geçiş yapmasını sağladı. Tilkilerin en büyük avcısı olan çakallar bu dar aralıktan geçemeyip dışarıda kalırken, dev santral tilkiler için güvenli bir kale haline geldi.

Ayrıca eğimli güneş panelleri, havadan saldıran altın kartallara karşı doğal bir zırh görevi gördü. İnşaat sırasında yumuşatılan toprak yapısı da tilkilerin panellerin altına kolayca yuva kazmasına ve yavrularını büyütmesine çok iyi geldi.

NESLİ TEHLİKEDEKİ TÜR YENİDEN CANLANDI

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Stanislaus araştırmacıları, bölgedeki tilki popülasyonunu üç yıl boyunca radyo vericili tasmalarla takip etti. Yapılan incelemelerde tespit edilen 145 yuvadan 79'unun doğrudan güneş panellerinin altında yer aldığı belirlendi.

Tesis içerisindeki tilkilerin üreme ve hayatta kalma oranlarının açık arazidekilerle eşit seviyeye ulaştığı görüldü. Nesli tükenme tehlikesi altındaki türün paneller sayesinde koruma bulması ve bölgede tekrar sürüler halinde görülmeye başlanması doğa uzmanlarınca mucizevi bir gelişme olarak tanımlandı.

Santral içinde koruma altına giren tilkiler, alan içindeki yeni besin dengesine de hızla uyum sağladı. Kanguru sıçanlarının azaldığı noktalarda sincap ve böceklerle beslenen tür, sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmeyi başardı.