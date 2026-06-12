ABD'nin Nebraska eyaletinde yer alan Curtis kasabası, bölgedeki yerleşimi teşvik etmek amacıyla yeni sakinlerine ücretsiz arsa ve mali destek sunacağını duyurdu. Kampanya kapsamında verilecek arazilerin tamamında temel altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Projeye dahil edilen arsalarda yol, iletişim hatları, su şebekesi ve elektrik altyapısı hazır durumda bulunuyor. Söz konusu girişimle kırsal bölgedeki nüfusun ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor.

İKİ YIL İÇİNDE İNŞAAT YAPMAK ŞART

Kasaba yönetimi, sunulan bu imkanlardan faydalanmak isteyen başvuru sahipleri için katı kurallar belirledi. Arazi desteklerinin yatırımcılara veya geçici yazlık ev inşa etmek isteyenlere verilmeyeceği açıklandı.

Programa katılan kişilerin, tahsis edilen arsaya en geç iki yıl içinde bir konut inşa etmesi gerekiyor. Ayrıca hak sahiplerinin Curtis kasabasında kalıcı olarak ikamet etmesi resmi olarak zorunlu tutuluyor.

ÇOCUK BAŞINA 1700 DOLARA VARAN PARA DESTEĞİ

Girişim, arazi tahsisinin yanı sıra özellikle çocuklu ailelere yönelik mali destek paketlerini de barındırıyor. Teşvik sistemine göre, taşındıktan sonra çocuklarını yerel okula kaydettiren ailelere doğrudan nakdi yardım ödemesi yapılacak.

Mali desteğin miktarı ailedeki çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Tek çocuk için 700 dolar, iki çocuk için 1200 dolar ödenirken, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere 1700 dolara kadar ödeme sağlanıyor.

TARIM ODAKLI EKONOMİ

Büyük Ovalar bölgesinde yer alan Curtis kasabasında günlük yaşam ağırlıklı olarak tarım ve temel hizmet sektörlerine dayanıyor. Şehir konforuna alışkın kişiler için büyük hastane, üniversite ve alışveriş merkezlerine olan mesafe uzun seyahatler gerektiriyor.

Yetkililer; ev inşaatının finansmanı, yerel düzenlemelere uyum ve günlük yaşam giderlerinin tamamen taşınan kişilerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyor. Bölgedeki iş olanaklarının sınırlı yapısı nedeniyle başvuru öncesi planlamanın önemine dikkat çekiliyor.