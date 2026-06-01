Resmi çevre raporlarına göre, 15 Mart 2021 tarihinde havadaki toz konsantrasyonunun normal değerlerin 200 katına çıkması, havalimanlarının kapanması, ulaşım ağlarının donması ve hastanelerde solunum yolu vakalarının kriz seviyesine ulaşması üzerine ekolojik kalkan stratejisi en üst seviyeye çıkarıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in radikal önlemler ve nesiller boyu sürecek ağaçlandırma takvimi çağrısıyla hız kazanan proje, Pekin’den Sincan’a uzanan devasa bir yapay orman bariyeri oluşturmayı hedefliyor. 50 yılı aşkın süredir aşamalı olarak uygulanan bu yatırımlar sonucunda, bölgedeki yıkıcı kum fırtınası aktivitelerinin resmi verilere göre üçte bir oranında azaltıldığı saptandı.

KURUMA PROBLEMLERİNİN ARDINDAN BİTKİ STRATEJİSİ DEĞİŞTİRİLDİ

Maliyeti Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) inşaat bütçesiyle eşdeğer olan projede, ilk on yıllarda hızlı büyüme özelliğine sahip kavak ağaçları tercih edilmişti. Ancak bölgedeki yeraltı su seviyesinin yetersizliği ve aşırı kuraklık sebebiyle kavakların kitlesel olarak kuruması üzerine bilim heyetleri ve orman mühendisleri strateji değişikliğine gitti. Çöl ikliminde hayatta kalabilen spesifik çalı türleri ile ekstrem hava koşullarına dayanıklı kozalaklı ağaçların ekimine öncelik verilmeye başlandı.

Orman Mühendisi Heisheng Yu, yürütülen yeni faz çalışmalarında "Juzgun" cinsi kozalaklı bitkilerin yetiştirilmesine odaklandıklarını açıkladı. Bu bitki türünün çok yavaş gelişmesine rağmen, derin kök yapısı sayesinde şiddetli fırtınalar esnasında hareketli kum kütlelerini toprak zemininde sabit tuttuğu laboratuvar testleriyle kanıtlandı.

ASYA GENELİNDE TOZ BULUTU ALARMI SÜRÜYOR

Mühendislik ekipleri ve meteoroloji uzmanları, astronomik bütçelere ve modern peyzaj teknolojilerine rağmen projenin fırtınaları tamamen sıfırlayamayacağını, ancak insan yaşamını tehdit eden mikron düzeyindeki toz partiküllerini süzmede tek etkin bariyer olduğunu vurguluyor. Gobi Çölü kaynaklı bu fırtınaların bazen Hindistan büyüklüğünde bir coğrafi alanı kaplayacak yoğunluğa ulaştığı belirtilirken, yapay ekosistem oluşturma çalışmalarının çevre eyaletleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.