Irak Petrol Bakanı Hayan Abdel-Gani, Kürt Bölgesel Yönetimi’nden petrol ihracatının yeniden başlaması için Türkiye’nin onayını beklediklerini belirtti. Bakan, sevkiyatın iki gün içinde hazır olmasını umduklarını söyledi.
Irak hükümetinin OPEC+ kararlarına bağlı olduğunu vurgulayan Abdel-Gani, petrolünün ihracatının Irak’ın OPEC kotasına etkisi konusunda, “Bağdat, Petrol Bakanlığı’nın kontrolündeki ihracat hacimlerine bağlıdır” dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, federal petrol bakanlığı ile mevcut üretim seviyelerine dayanarak petrol ihracatının yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Türkiye, Mart 2023’te Irak’tan gelen petrol boru hattını kapatmıştı. Bu karar, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Ankara’nın 2014 ile 2018 yılları arasında yetkisiz ihracat gerçekleştirdiği sebebiyle Bağdat’a 1,5 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmesinin ardından alınmıştı.
ABD'NİN GÖRÜNMEZ ELİ
İsimsiz yetkililerin bildirdiğine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi Irak’a, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol ihracatına izin vermemesi halinde İran’la birlikte yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği yönünde baskı yapıyor.
Iraklı yetkililer ise herhangi bir baskı veya yaptırım tehdidini reddetti. Petrolünün hızlı bir şekilde yeniden ihraç edilmesi, Washington’un İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirme planı kapsamında Tahran'a yapılan yaptırımların yükünü hafifletebilir.
Abdel-Gani, Kerkük sahalarından çıkarılan petrolün yerel kullanım için ayrıldığını ifade etti. İhracatın yeniden başlaması halinde, bölgede istihdam sağlanabilir.