FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'yı tek golle mağlup eden Bolivya, play-off oynamaya hak kazandı.
12 milyon nüfusu olan Bolivya'nın El Alto şehrindeki Estadio Municipal El Alto'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+4'de Miguel Terceros'un penaltıdan attığı golle maçtan galip ayrıldı.
Güney Amerika Elemeleri'nde grubunu 20 puanla 7. sırada tamamlayan Bolivya, Dünya Kupası için play-off oynayacak. Bolivya 1994'ten bu yana ilk Dünya Kupası'na ulaşma hayallerine artık çok yakın.
EKVADOR VALENCIA İLE KAZANDI
Günün diğer maçında Arjantin, deplasmanda Ekvador'a Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'nin 45+13'de penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu.
Alınan sonuçlarla lider Arjantin'in yanı sıra Ekvador, Kolombiya, Uruguay, Brezilya ve Paraguay Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.