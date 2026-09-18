Bolivya ormanlarında yürütülen uluslararası genetik çalışmalar, evcil kedi büyüklüğündeki benekli bir vahşi kedinin bilim dünyası için tamamen yeni bir tür olduğunu ortaya koydu.

Benzer desen ve çizgilere sahip diğer türlerle karıştırıldığı için uzun süre fark edilemeyen canlıya "Leopardus tilcayo" (Tilcaya kedisi) adı verildi.

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırma, Kosta Rika'dan Bolivya ve Arjantin'e kadar uzanan coğrafyadaki kaplan kedisi türlerinin sayısını üçten beşe çıkarırken, dünyadaki kedi türlerinin sınıflandırılmasında da yeni bir sayfa açtı.

KEDİLERİN GİZEMİNİ YİNE BİR KEDİ ÇÖZDÜ

Türü tanımlama süreci, Bolivya'daki bir hayvan kurtarma merkezinde yaşayan ve "Tigrino" (Kaplancık) lakabı verilen 10 yaşındaki bir kedi sayesinde başladı.

Ormanda bir yerli tarafından bulunan ve ilk başta evcil yavru kedi sanılan canlının zamanla ev kedisi gibi davranmadığı anlaşıldı.

Bolivyalı bilim insanı Dr. Paola Nogales-Ascarrunz, barınakta gönüllü çalışırken kedinin farklı görünümünü fark etti ve Yungas bölgesindeki ormanlarda benzer canlıların görüldüğüne dair haberleri takip ederek araştırmayı başlattı.

Dünya çapından araştırmacıların canlı hayvanlardan ve müze örneklerinden alınan DNA'ları incelemesiyle gizem çözüldü.

San Andres Üniversitesi'nden Paola Nogales-Ascarrunz, "Dünya için yeni bir türe, Leopardus tilcayo'ya sahip olmamız muhteşem bir sonuç. Hala keşfedilmeyi bekleyen yeni türlerin olması şaşırtıcı. Bir volkana, bir adaya veya denizin derinliklerine gitmemize gerek yok" dedi.

Brezilya'daki Rio Grande do Sul Katolik Üniversitesi'nden koruma genetiği uzmanı Eduardo Eizirik ise "Çok az kayıt veya fotoğraf var, müzede tek bir birey bile yok, bu yüzden kimse aramadığı için gizli kalmıştı" ifadesini kullandı.

DAHA KEŞFEDİLMEYEN NELER VAR?

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Araştırma Birimi'nden Dr. Caroline Sartor, bu keşfin türleri koruma açısından önemli olduğunu vurguladı, şöyle konuştu:

"Bunlar evcil bir kediyle benzer büyüklükte hayvanlar, bu yüzden hepsini şimdiye kadar tanımış olmamız gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak bu keşif, dünyanın daha az keşfedilmiş bölgelerinde hala ne kadar çok biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılmayı beklediğini gösteriyor"

Ormansızlaşma, yaşam alanı kaybı ve yasadışı avlanma nedeniyle yok olma tehlikesi altındaki türlerin korunması için bu verilerin kritik olduğu belirtildi.

Araştırmaya dahil olmayan İskoçya Ulusal Müzeleri'nden memeliler uzmanı Andrew Kitchener, küçük benekli Güney Amerika kedilerini "taksonomik bir kabus" olarak nitelendirerek şu değerlendirmede bulundu: