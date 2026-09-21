Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya'nın Bologna takımıyla anlaşan Domenico Tedesco burada da istediğini bulamadı.

İtalyan ekibi, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almasının ardından Tedesco ile yollarını ayırdı.

ALMANYA'YA DÖNÜYOR

41 yaşındaki teknik direktörün yeni durağı belli olmak üzere. Bundesliga'da sezona kötü bir başlangıç yapan ve 4 maçta 4 mağlubiyet alan Borussia Mönchengladbach, Tedesco ile anlaşma aşamasında. Tedesco'nun Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de 45 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Tedesco, sarı-lacivertli ekipteki görevine son verildi.