T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

23/03/2026

Sayı : 2025/1222 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

İLAN

Davacı Mehmet Yıldırım mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle; hiçbir akrabası tarafından tanınmayan ve kendisinden haber alınamayan Fatma Yaman'ın gaipliğine karar verilmesini istemiş olmakla;

Gaipliği istenilen BOLU ili, MERKEZ ilçesi, YUMRUKAYA mah/köy,140 Cilt,1 Aile sıra no, 12 sırada nüfusa kayıtlı, ŞABAN ve ZELİŞ oğlu/kızı, 10/05/1926 doğumlu Fatma Yaman'ın hayatı veya ölümünden haberdar olanların veya tanıyan ve bilenlerin veya kendisinin işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/1222 esas sayılı dosyasına başvurmaları, aksi takdirde adı geçen hakkında gaiplik karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02442752