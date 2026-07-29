Tanju Özcan'ın, 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine Bolu Belediye Başkan Vekili seçilen Tuna Özcan, CHP'den istifa etti.

‘MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİK’

Tuna Özcan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız istişareler ve kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Bolu Belediye Meclisi'ndeki yol arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme kararı aldık. Siyasi hayatımıza, genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında devam edeceğiz. Bu karar; ne geçmişimize sırt çevirmektir ne de bugüne kadar verdiğimiz mücadeleden vazgeçmektir.

‘AYRIŞTIRAN DEĞİL BİRLEŞTİREN’

Tek amacımız, Bolu'muza ve milletimize daha güçlü hizmet edebilmektir. Yolumuz dün de Atatürk'ün yoluydu, bugün de Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in yoludur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bugün de tek önceliğimiz, Bolu olacaktır. Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla; Bolu'muz ve ülkemiz için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz".