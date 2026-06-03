Bolu Belediyesi’ne yönelik 28 Şubat’ta başlatılan "irtikap" soruşturmasında iddianame kabul edilirken, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 kişinin yargılanacağı dava 6 Temmuz'da başlayacak.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın müşteki kurumlar olarak yer aldığı, 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 kişinin yargılanacağı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 28 Şubat'ta Bolu Belediyesine yönelik başlatılan "irtikap" soruşturmasında, belediyeye düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, Belediye Meclis Üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın da bulunduğu isimler tutuklanmıştı. İlerleyen süreçte yapılan itirazlar neticesinde Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, daha önce "rüşvet" iddiasıyla tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da ana soruşturmayla birleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede sanıklar için istenen ceza oranları netleşti:

Tanju Özcan: Her bir mağdura karşı gerçekleştirdiği iddia edilen eylemler nedeniyle; 6 defa "icbar suretiyle irtikap", 3 defa "irtikaba teşebbüs", 34 defa "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 defa "rüşvet" suçlamalarından toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Süleyman Can: 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası talebiyle karşı karşıya.

Ali Sarıyıldız: 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" iddialarından ötürü toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Hazırlanan iddianamede, dosyada adı geçen diğer sanıklar hakkında da benzer suçlamalar doğrultusunda değişen sürelerde hapis cezaları talep ediliyor.