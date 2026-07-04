Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Hazırlanan ve Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özcan hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla dava açılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediyeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın yanı sıra belediyenin iştirak şirketlerinde görev yapan İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K., "zimmet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ SAYISI 12’YE ÇIKTI

Jandarma ekipleri, şüphelilerin adresleri ve belediyeye bağlı bazı birimlerde arama yaparken, inceleme amacıyla çeşitli dijital materyallere el koydu. Soruşturma kapsamında 2 Temmuz'da iki kişinin daha ifadeye çağrılmasıyla şüpheli sayısı 12'ye çıktı.

11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Nihat Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 11 kişi serbest bırakıldı.