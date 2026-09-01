Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşlem başlatılan 23 şüpheli arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkilileri bulunuyor. Tanju Özcan'ın şu an tutuklu bulunduğu belirtilirken, diğer 22 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma ekipleri, Bolu merkezli operasyon kapsamında Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama çalışması yürütüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.