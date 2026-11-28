Gezi amacıyla Bolu'da Yedigöller bölgesine gittiklerini belirten minibüs şoförü Nazif Ege, daha önce kullanmadığı yola neden girdiğini anlattı. "Daha önce o yolu kullanmış mıydınız?" sorusuna Ege, "Hayır kullanmadım. Sadece Yığılca'dan bir saat erken Düzce'ye geçerim düşüncesi olduğundan çıktım. Başka bir şey yok" yanıtını verdi.

Navigasyon kullanmadığını, Yedigöller'den çıktıktan sonra tabelaları takip ettiğini söyleyen Ege, minibüsün çamura saplanmasıyla ilgili ise "Normal işte, çamura saplandı" ifadelerini kullandı.

"KENDİ KIZIMDAN AYIRMADIM ONLARI"

Mahsur kaldıkları sırada çocuklarla birlikte araçta beklediklerini anlatan Ege, onların sakin kalması ve soğuktan etkilenmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Aracı çalıştırarak içeriyi sıcak tuttuklarını ve çocukları motive etmeye çalıştıklarını belirten sürücü, "Aracı çalıştırdık. Motive ettik tabii ki. Bir şekilde kızlarımıza sahip çıktık. Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" diye konuştu.

MİNİBÜSE ULAŞILDIĞI ANLAR KAMERADA

Kocaeli'den gezi için Bolu'ya gelen 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüsle Yedigöller Milli Parkı bölgesinde bir süre haber alınamamıştı. Başlatılan arama çalışmaları sonucunda çamura saplanarak mahsur kalan minibüse ulaşılarak araçtaki 13 kişi sağ salim kurtarılmıştı.

Minibüse ilk ulaşıldığı ve çocukların kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, çamura saplanan aracın bulunduğu ve ekiplerin çocuklara ulaştığı anlar yer aldı.

"HEPSİNDE KORKU HAKİMDİ"

Minibüse ilk ulaşan ekipler arasında bulunan Köroğlu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Hakan Esen de kurtarma çalışmaları sırasında yaşananları anlattı.

Aracın yolun zorlu bir noktasında çamura saplandığını belirten Esen, "Bu yolu takip ederken ileride yolun zor bir noktasında araçları kalmış ve o şekilde araç içerisinde beklerken sağ salim bulundular. Kendileri de gayet iyiydiler. Herhangi bir sağlık problemleri yoktu. Araç içerisinde oldukları için de hipotermi problemi falan da yoktu. Ama sonuç itibarıyla korkmuşlar. Yani bir korku hakimdi hepsinde" dedi.