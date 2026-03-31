Bolu'nun Köroğlu Mahallesi'nde 21 Mart akşamı park halinde bulunan bir tırın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Araç sahibinin ihbarının ardından başlatılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda, çalınan tır Sümer Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından bulundu.
Yapılan incelemeler neticesinde aracı çalan kişinin 30 yaşındaki A.G. olduğu belirlendi. Günler süren takip ve çalışmaların ardından şahıs, Akpınar Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
ESKİ SEVGİLİSİNDEN DE LAPTOP ÇALMIŞ
Emniyetteki sorgusu sırasında şüphelinin çaldığı ağır vasıta ile eski sevgilisinin evine gittiği ve oradan da bir dizüstü bilgisayar çaldığı ortaya çıktı. Gerçekleştirdiği hırsızlıkların ardından yakalanan A.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.