Bolu'da bir şahsın yavru bir kediye uyguladığı şiddet ve vahşet, görenlerin kanını dondurdu. Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Yol kenarında elektrikli motosikletiyle duran bir genç, kucağına aldığı yavru kediyle bir süre ilgilendi.

ÖNCE ÖPTÜ, SONRA ELLERİYLE BOĞDU

Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; şahsın elindeki yavru kediyi ilk olarak sevip öptüğü görüldü. Kan donduran olayın devamında ise şüpheli, kucağındaki minik hayvanı elleriyle boğarak öldürdü.

Hareketsiz kalan yavru kediyi kaldırıma bırakan motosikletli şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından canice katledilen yavru kediyle ilgili inceleme başlatıldı.