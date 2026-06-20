Konuya dair açıklanan tebliğde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakılmasının yasak olduğu belirtilerek, kentte kontrollü anız yakılmasına da kesinlikle izin verilmeyeceği kaydedildi.

Anız yakılmasının, toprağın verimliliğini azalttığı, doğal yaşamı olumsuz etkilediği ve ortaya çıkan kül ile dumanın hava kirliliğine neden olduğu anlatılan tebliğde, anız yakanlara dekar başına 698 lira 62 kuruş idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Tebliğde, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik bölgelerde ya da meskun mahallerde işlenmesi halinde uygulanacak cezanın 5 kat artırılacağı ifade edildi.

HASAT DÖNEMİNDE YANGIN RİSKİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

Tebliğde, hasat döneminde yangın riskinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler de sıralandı.

Buna göre, biçerdöver sahipleri ve operatörleri yangın tehlikesine karşı gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Operatör belgeli sürücüler, anızın yakılmasına neden olmayacak uygun yükseklikten biçim yapacak.

Biçerdöverlerde en az bir adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile bölgede en az 1 ton kapasiteli dolu su tankeri bulundurulacak.

Kırsal alanda çalışan biçerdöverler, balya makineleri ve benzeri hasat araçlarında ise ikişer adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ve en az 1 ton kapasiteli dolu su tankeri bulunması gerekecek.

Ormana bitişik hububat tarlalarında hasat sonrasında 5 ila 10 metre genişliğinde sürülmüş emniyet bandı oluşturulacak. Muhtarlar, anız, ot ve çalıların yakılmasını önlemek amacıyla denetimler yapacak ve kurallara uymayanları ilgili kurumlara bildirecek.

Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu hükümleri, ormanlık alanlarla ilgili ihlallerde ise Orman İşletme Müdürlüklerince Orman Kanunu hükümleri doğrultusunda işlem uygulanacak.