Bolu'nun Yedigöller mevkisinde, Kocaeli İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçtan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 16.30 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı araçla irtibatın kesildiği belirtildi.

ARAÇTA 10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 GÖREVLİ BULUNUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği bildirildi.

Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildiği ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bakanlığın açıklamasında, çocuklara ve görevli personele ulaşılması amacıyla AFAD, jandarma ve Bakanlık ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğü belirtildi.

Arama ve inceleme çalışmalarının dron desteğiyle titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kayıp çocukları ve personelleri arayan İHA'nın geniş çaplı arama ve tarama yaptığı rota

BAKAN GÖKTAŞ: DÖNÜŞ YOLUNDA ARACIN YOLDAN SAPTIĞINI GÖRÜYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'da kaybolan araç ve devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Bölgeye hareket ettiğini belirten Göktaş, şu açıklamayı yaptı:

"Dönüş yolunda oldukları sırada araçtaki GPS'e ulaşılamıyor. Valimiz hem bize hem de ilgili kurumlara haber verdi. Dron destekli arama çalışmaları devam ediyor. Ben de yoldayım. Alana gidiyorum. Tez zamanda çocuklarıma ulaşacağız. Dönüş yolunda aracın yoldan saptığını görüyoruz. Bölge de biraz dağlık. Devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çocuklarımızı bulmak için. Olay yerinde operasyonu takip edeceğim."

Aracın sinyalinin kaybolduğu saate ve arama çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Göktaş, "Bolu Yedigöller dönüş yolunda seyir terasında mola veriyorlar. 16.30 gibi sinyalizasyon kayboluyor. Araçtakilerin GPS kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Saha da büyük bir saha. Anbean takip ediliyor. Son aldığımız sinyal üzerine arama kurtarma çalışmaları yapılıyor."

Öte yandan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın bölgeye gittiği öğrenildi.