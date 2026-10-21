Kaza, saat 05.00 sıralarında Emen köyü mevkisinde meydana geldi. Seben yönünden gelen H.A. yönetimindeki 14 ADS 066 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, rampa aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak virajda devrildi.

Kazada sürücü H.A. ile kamyonda bulunan H.A., U.G. ve T.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAVUKLARIN BİR KISMI TELEF OLDU

Kamyonun kasasında taşınan tavukların bir kısmı kazada telef oldu. Hayatta kalan tavuklar ise ekipler tarafından toplandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.