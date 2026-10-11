Kaza, saat 19.00 sıralarında Çıkınlar Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. E.Y. (54) yönetimindeki 14 EY 907 plakalı cip, toprak yolda keskin virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç durabildi. YARALILAR SEDYEYLE ÇIKARILDI Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü E.Y. ile Z.Y. (51), Z.K. (54) ve F.K. (58) yaralandı. Ekipler, yaralıları sedyelere alarak uçurumdan güçlükle çıkardı ve ambulanslara taşıdı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 kişi, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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