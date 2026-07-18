Bolu’da Çaydurt mevkisinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sait Yağmur yönetimindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen C.D. idaresindeki 33 N 6760 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Sait Yağmur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü C.D. ise ilk müdahalesinin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yağmur'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna götürülürken, kazanın nedenine ilişkin jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.