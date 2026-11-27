Mudurnu-Taşkesti kara yolunun Kovucak köyü yakınlarında Kenan Cambazoğlu'nun kullandığı 14 KC 043 plakalı odun yüklü traktörün Taşkesti istikametine doğru ilerlediği sırada sürücünün yanında oturan Hakan Menteş iddiaya göre dengesini kaybederek yola savruldu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Traktörün tekerleğinin altında kalan Menteş ağır yaralandı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Menteş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.