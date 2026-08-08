Bolu’nun bereketli topraklarında 12 bin yıldır genetik yapısını hiç bozmadan korumayı başaran ve "buğdayın atası" olarak kabul edilen ıza buğdayı için devrim niteliğinde bir adım atıldı. Mengen ilçesinde yürütülen "Tohum Ambarı" projesi kapsamında çiftçilere sağlanan ücretsiz tohum desteğiyle ekim alanı bir yılda 140 dönümden 250 dönüme çıkarıldı. Hasat maratonunun başladığı bölgede bu yıl 55 ton rekolte beklenirken, hedefin önümüzdeki yıl 500 dönüme ulaşmak olduğu belirtildi.

14 KROMOZOMLU MUCİZE KİMYASAL İLAÇ İSTEMİYOR

Arkeolojik bulgularla insanlığın ilk kültüre aldığı buğday türü olduğu kanıtlanan ıza, modern gıda dünyasının aradığı tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim görevlisi Berker Çiftçi, ürünün benzersiz yapısını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Düşük glisemik indekse sahip olması, 14 kromozomlu yapısı ve düşük gluten oranıyla günümüzün sağlıklı beslenme anlayışına uygun önemli tahıllardan biri. Aynı zamanda hastalıklara karşı dayanıklı yapısıyla kimyasal tarım ilacı kullanılmadan üretilebiliyor."

JAPON, İTALYAN VE MEKSİKA MUTFAĞI HAYRAN KALIYOR

Geleneksel olarak sadece bulgur yapımında veya hayvan yemi olarak kullanılan bu özel tahılın gastronomi dünyasındaki kaderi de akademisyenlerin çalışmalarıyla değişiyor. Yapılan denemelerde ıza unundan yalnızca ekmek, simit ve erişte değil; Japon, İtalyan ve Meksika mutfağına ait ikonik lezzetler de başarıyla üretildi. Berker Çiftçi, "Bazı ürünlerde geliştirilmesi gereken yönler olsa da elde ettiğimiz sonuçlar oldukça başarılı. Bu buğday gastronomi açısından son derece değerli bir ham madde” açıklamasında bulundu.

GELECEK NESİLLER İÇİN 700'DEN FAZLA YEREL TOHUM KORUMADA

"Tohum Ambarı" projesinin sadece bir tarım hamlesi olmadığını, aynı zamanda kültürel bir koruma kalkanı olduğunu belirten Çiftçi, bünyelerinde 700'ün üzerinde yerel tohum çeşidini koruma altında tuttuklarını ifade etti.

‘HER YIL ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR’

Her yıl çoğaltılan tohumların ücretsiz olarak çiftçilere dağıtıldığını belirten Çiftçi, çocuklara yönelik ekolojik okuryazarlık eğitimleriyle de bu bilinci yarınlara aktardıklarını söyleyerek, "Tohum sadece tarım ürünü değil, geçmişten geleceğe taşınan kültürel miras, sağlıklı yaşamın ve yerel üretimin temelidir. Biz de bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.