Bolu'nun Mengen ilçesinde haberleşme kablolarını çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibiyle kaçtıkları ormanda yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri Mengen ilçesine bağlı Emirler köyü mevkisindeki haberleşme kablolarını kesip kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Ekipleri fark edip kaçmaya başlayan 2 şüpheli ormanda yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerce, şüphelilerin aracında yapılan aramada çok miktarda kablo ile olayda kullanılan demir kesme makası ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, T.T. isimli şüpheli ise serbest bırakıldı.