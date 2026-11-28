Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 3 görevli personelle birlikte günübirlik gezi için Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na gitti. Ancak saat 16.30'dan itibaren servis aracıyla iletişim kesildi.

Saat 19.10 sıralarında durumun Bolu AFAD'a bildirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Son GPS sinyalinin Yedigöller'deki Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alınması üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri harekete geçti.

Düzce ve Kocaeli'den gelen ekiplerin de destek verdiği çalışmalara 178 personel ve 48 araç katıldı. Ormanlık ve engebeli arazide karadan aramalar sürdürülürken dronlar ve insansız hava araçları da kullanıldı.

SERVİS ARACI BATAKLIĞA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU

Saatler süren çalışmaların ardından beklenen haber geldi. Kayıp servis aracının Düzce'nin Yığılca ilçesinde bataklığa saplandığı tespit edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada 10 çocuk ile 3 görevlinin tamamına ulaşıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Göktaş, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, çocukların kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçirileceğini belirtti.

ÇORAPLARI ISLANMASIN DİYE POŞET BAĞLAMIŞLAR

Bakan Göktaş, çocukların ve görevli personelin araçta mahsur kaldıkları süre boyunca yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bataklığa saplanınca hepsi aslında biraz çabalamış. İtmeye çalışmışlar, ayakkabıları zaten çamur içerisindeydi, çorapları da ıslanmasın diye poşet bağlamışlar. Bu bizi çok duygulandırdı. Çocukların gayreti, azmi var. Aynı zamanda bakım personelimiz çok tecrübeli, özellikle akünün bitmemesi için çaba sarf etmişler, bizi görürler, ışıkların hepsini şimdi açmayalım, seslenmişler, epeyce çaba sarf etmişler. Belki aracı itersek çıkarırız diye bakmışlar. Biraz etrafa bakınmışlar ama akşam çok hızlı karanlık çökünce ışığın olmadığı bir yerde biraz endişeli bir süreç olmuş. Şuna da sevindim 'Devletimiz bizi arıyordur.' duygusundan hiç şüphe duymamışlar. 'Bizi görecekler, bizi bulacaklar.' ama tabii çok korkmuşlar. Biz de onlar kadar korktuk. Gerçekten çok endişeli saatler geçirdik."

TELEFONLAR ÇEKMEYİNCE YARDIM İSTEYEMEDİLER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, servis aracının orman yolunda kaybolduğunu ve bataklığa saplandığını, bölgede telefonların çekmemesi nedeniyle araçtakilerin herhangi bir yere haber veremediğini açıkladı.

İletişimin sağlanabilmesi için bölgeye 11 mobil baz istasyonu yönlendirildi. Sinyallerin güçlendirilmesinin ardından araçtaki personelle telefon üzerinden bağlantı kurulabildi.

13 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kurtarılan 10 kız çocuğu ve 3 görevli, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada çocukları Bakan Göktaş karşıladı. İlk kontrollerinin ardından çocuklar ve görevli personel Kocaeli'ye gönderildi. Servis aracının sürücüsünün ise ifadesine başvuruldu.

Saatler süren belirsizlik, 13 kişinin de sağ salim bulunmasıyla sona erdi.