Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını tehlikesinin artması üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Kent merkezi ile köy ve mahallelerdeki camilerin hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlara yangın riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Anonslarda, özellikle ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, sigara izmaritlerinin yere atılmaması ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların doğaya bırakılmaması istendi.

Vatandaşlardan, ormanlık alanlarda duman, yangın ya da şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları da talep edildi.