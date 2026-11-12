Bolu'da tek katlı ahşap bir evde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Sobanın devrilmesi sonucu başladığı değerlendirilen yangında evde mahsur kalan felçli vatandaş, mahalle muhtarının cesur müdahalesi sayesinde hayata tutundu.

Olay, Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta meydana geldi. Yavuz Sarı'nın yaşadığı ahşap evde sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Durumu öğrenen mahalle muhtarı Sabri Şenel, önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi, ardından vakit kaybetmeden olay yerine gitti.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

İtfaiye ekiplerinin ulaşmasını beklemeyen Şenel, kapının kilitli olması üzerine kapıyı kırarak eve girdi. Alevlerin büyük bölümünü sardığı evde yerde yatan ve felçli olduğu için hareket edemeyen Yavuz Sarı'yı gören muhtar, vatandaşı sırtına alarak dışarı çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Sarı'yı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

"HEMEN SIRTIMA ALIP DIŞARI ÇIKARDIM"

Mahalle muhtarı Sabri Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yavuz Sarı'nın ablasının telefonla kendisine ulaşması üzerine yangından haberdar olduğunu söyledi.

Evin önüne geldiğinde vakit kaybetmeden müdahale ettiğini anlatan Şenel, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Kapı kilitli olduğu için kapıyı kırarak içeri girdim. Alevler komple evin içini sarmıştı. Evdeki vatandaş felçli olduğu için yerde yatıyordu. Hemen sırtıma alarak dışarı çıkardım. Ondan sonra ekipler geldi."

Sarı'nın yürüyemediğini belirten Şenel, yangının sobanın devrilmesi nedeniyle çıkmış olabileceğini ifade etti.

İKİ KİŞİ DAHA DUMANDAN ETKİLENDİ

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan Yavuz Sarı'nın evde bulunduğunu düşünerek içeri girmeye çalışan iki kişi de dumandan etkilendi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.