Bölgede dün başlayan yağış, Bolu kent merkezi ile Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.
Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı bölgede, yağış zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.
Bölgede önlemlerini artıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
Güzergahta yaşanan hasarlı kazalar ve kış lastiği olmayan araçların kayması nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.
Ulaşım, araçların çekiciler yardımıyla güvenli alanlara çekilmesinin ardından normale dönüyor.
KAZA NEDENİYLE ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM DURDU
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı sürerken, Bolu Dağı'nın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde bir TIR'ın makaslaması sonucu yolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Ankara yönüne gidecek araçlar Kaynaşlı gişelerinden Anadolu Otoyolu'na yönlendirilirken, Karayolları, polis ve jandarma ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.