Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde, akşam saatlerinde seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Y.S.N. yönetimindeki 34 BL 3666 plakalı araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdurdu. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta hasar oluştu.
Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.