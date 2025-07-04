Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzceli bir vatandaşın Bolu hakkında çektiği videoyu “Anlatan vatandaşı tanımam ama bence çok doğru söylemiş” notuyla paylaştı. Bu paylaşım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü kızdırdı...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Düzceli bir vatandaşın Bolu’da çektiği videoyu, “Anlatan vatandaşı tanımam ama bence çok doğru söylemiş” notuyla paylaştı.

Videoda, “Her tarafı ağaç olan Düzce’nin ağaçları kesildi, şehir çöp içinde kaldı. Bolu ise tertemiz, kimse çöp atmıyor, herkes saygılı. Her yanında ağaç var, kimse kesmemiş” sözleri dikkat çekti...

ÖZLÜ'DEN SERT YANIT

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den sert bir yanıt geldi.

Özlü, “Kaç parti değiştirdiğini sayamadığımız bir ‘dönek’ demiş, sözünde durmayan bir başka ‘dönek’ paylaşmış” ifadelerini kullandı.