Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ve nitelikli suçlara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada şebekenin izi sürüldü.

KİRALIK HESAPLARLA PARA TRAFİĞİ SAĞLADILAR

Siber polisinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucunda, komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerindeki para transferlerinde aracı olarak kullanan şüpheliler tek tek tespit edildi. Düğmeye basan ekipler, Bolu'da 5 ve İstanbul'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi yakaladı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; şüpheliler F.A.Ç. (22), Y.B.B. (23), B.Y. (21), V.A. (25), H.K. (23) ve C.E.Ç.'ye (22) ait 6 cep telefonu, 4 SIM kart, hafıza kartı ve 5 flaş bellek olmak üzere toplam 16 adet dijital materyale el konuldu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.