'Güzel Yollarda' ismiyle bilinen Özbek gezgin Gözernaz, Sapanca'dan Bolu'ya gitmek için otostop çekti. Bir TIR şoförü ile yola çıkan genç kadın, kaçırıldığını iddia etti.

'BENİ İNDİR YA YANLIŞ YOLDAYIZ'

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Gözernaz'ın, TIR şoförüne "Beni indirin ya, Allah belamı versin çıkacağım ya! Yanlış yoldayız, keşke Bolu'da bıraksaydın" dediği duyuldu.

'ALLAH BELAMI VERSİN, BİNMEYECEĞİM DİYORUM...'

TIR'dan indikten sonra başına gelenleri ağlayarak anlatan genç gezgin şu ifadeleri kullandı:

'Sakarya Sapanca'dan çıkmıştım. TIR'a denk geldim, Allah belamı versin. Binmeyeceğim diyorum hep TIR denk geliyor. 'Ben de Bolu'ya gidiyorum' dedi. İnandım ben de... Son paramla insana iyilik olsun diye kendime de ona da yiyecek aldım. Gidiyoruz yol bitmiyor, 2 saatlik yol, 4 saat oldu bitmedi.'

'SENİN BAŞINA İŞ GELİR'

Gözernaz, daha önce Isparta'da otostop çekip bindiği TIR'daki şoförün kendisine yaptığı uyarıyı da paylaştı:

"Otostopla senin başına illa ki bir iş gelir."