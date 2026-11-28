Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçla 27 Kasım saat 16.30'da irtibat kesildi. Dönüş yolunda araçtan alınan GPS sinyalinin ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğunun, 3 görevli personelle birlikte Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret ettiği öğrenildi. Gezi dönüşünde araçla bağlantının kopması üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.

ARAMA ÇALIŞMALARINA İHA VE DRONLAR DA KATILDI

Araçtan alınan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisini göstermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalara Düzce ve Kocaeli'den gelen ekipler de destek verdi.

Ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yapılırken AFAD dronları ve Bayraktar İHA ile havadan tarama gerçekleştirildi. Bölgede telefon şebekesinin çekmemesi ve buzlanma, çalışmaları zorlaştıran unsurlar arasında yer aldı.

İletişim sorununu aşmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının talimatıyla bölgeye Türk Telekom'dan 8, Turkcell'den 3 olmak üzere toplam 11 mobil baz istasyonu gönderildi. Karayolları Genel Müdürlüğü de arama kurtarma çalışmalarına araç ve personel desteği sağladı.

13 KİŞİYE SAAT 02.20'DE ULAŞILDI

Saatler süren çalışmaların ardından sevindirici haber 28 Kasım günü saat 02.20 sıralarında geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, araçtaki 10 çocuk ve 3 görevliyle iletişim kurulduğunu, tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Aracın, Bolu'ya yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yığılca mevkisinde çamura saplandığı belirlendi. Bulunan çocuklar ve görevliler tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından 13 kişi Jandarma Komutanlığına götürüldü.

SÜRÜCÜ: KISA YOLDAN GİTMEK İSTEDİM

Aracın sürücüsü Nazif Ege, olayın yaşandığı güzergahı daha önce kullanmadığını ve yolu kısaltmak amacıyla tercih ettiğini söyledi.

Ege, "Yığılca'dan Düzce'ye bir saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım. Fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret" dedi.

Araçtaki çocukların soğuktan etkilenmemesi için önlem aldıklarını belirten sürücü, motoru çalıştırarak içerinin sıcak kalmasını sağladıklarını ve çocukları sakinleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

BAKAN ÇİFTÇİ: MOBİL BAZ İSTASYONLARI SAYESİNDE ULAŞTIK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 13 kişinin bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin kısa sürede harekete geçtiğini belirtti.

Araçtaki çocukların telefonlarının bulunmadığını, görevli personelin telefonlarının da bölgede çekmediğini aktaran Çiftçi, mobil baz istasyonlarının sağladığı sinyal desteğiyle ekiple iletişim kurabildiklerini söyledi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yemek yediklerini belirten Çiftçi, tedbir amacıyla sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.