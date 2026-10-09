Yangın, saat 21.30 sıralarında Yumrukaya köyünde meydana geldi.
Erdinç Durmaz’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek odunluk, samanlık ve ahıra, ardından bitişikte bulunan traktöre sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangında yaralanan olmazken, ev, ahır, samanlık ve traktörde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.