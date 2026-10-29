Bolu’nun Dağkent Mahallesi’nde park halindeki bir TIR’da çıkan yangın, yanındaki TIR’a sıçradı. Yangında bir TIR’ın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, diğerinin çekici kısmında ise kısmi hasar oluştu. Yangın, gece yarısı sıralarında 2’nci etap TOKİ konutlarında meydana geldi. Binaların önündeki açık alanda park halinde bulunan 14 ADZ 107 plakalı TIR’ın çekici kısmında alevler yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın bu sırada yanında bulunan 34 ETZ 321 plakalı TIR’a da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yan yana park edilmiş üçüncü TIR’a sıçramadan söndürüldü. 14 ADZ 107 plakalı TIR’ın çekici kısmı tamamen yanarken, 34 ETZ 321 plakalı TIR’ın çekici kısmının bir bölümü hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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