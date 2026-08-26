Yukarı Soku Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Ekipler yangını söndürmek için müdahale başlattı.

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