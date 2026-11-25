Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Volans Roket Takımı, geliştirdiği Atlas roketiyle Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'na (IREC) katılmaya hak kazandı. Yarışma, 14-19 Haziran 2027 tarihlerinde ABD'nin Teksas eyaletindeki Midland kentinde düzenlenecek.

Atlas'ın yaklaşık 2,58 metre uzunluğunda, 150 milimetre gövde çapında ve 25 kilogram kalkış ağırlığında olması planlanıyor. Roketin gövdesi ve yapısal bileşenleri, takım üyeleri tarafından kompozit ve alüminyum malzemeler kullanılarak üretilecek.

HEDEF İRTİFA 3 BİN 48 METRE

Uçuş simülasyonlarına göre yaklaşık 3 bin 200 metre irtifaya ulaşması öngörülen Atlas'ın, yarışmada 3 bin 48 metrelik hedef irtifaya mümkün olduğunca yakın bir uçuş gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Rokette ticari uçuş bilgisayarlarının yanı sıra takımın kendi tasarladığı özgün uçuş bilgisayarı, GPS tabanlı takip sistemi ve çift kademeli paraşütlü kurtarma sistemi yer alacak.

Takım, yarışma öncesinde Atlas'ın mekanik, elektronik ve yazılımsal sistemlerinin güvenilirliğini doğrulamak amacıyla kapsamlı yer testleri gerçekleştirecek.