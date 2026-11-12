Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin düşmesiyle başlayan bütçe daralması, yapım şirketlerini harekete geçirdi. Şirketlerin dizi ekiplerinden yüzde 30'a varan indirim talep ettiği konuşulurken, oyuncuların bu süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Haysiyet” dizisinden yüzde 15 indirim istenmesinin ardından yapımcılar diğer projelerde de ekiplerine indirim teklif etmeye başladı.

“İNDİRİMİ TEKNİK EKİP DEĞİL, BİZ YAPARIZ”

Bölüm başına yaklaşık 38 milyon TL bütçesi olduğu belirtilen “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin oyuncularından dayanışma mesajı geldi.

Dizide Celadet Kozan karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, Burak Özçivit ve Muharrem Türkseven ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı. İzel'in “Biz Hep Böyleyiz” şarkısına yer veren oyuncunun paylaşımı, ekip dayanışmasının mesajı olarak yorumlandı.

Üç oyuncunun da “İndirimi teknik ekip değil, biz yaparız” diyerek indirim konusunda sorumluluk üstlenmeye hazır oldukları belirtildi.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Dizide bölüm başına 4,5 milyon TL kazandığı öne sürülen Burak Özçivit de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu, “Ekibimizle varız, onlara bu zorluğu yaşatmayız. Biz gerekeni üstleniriz” ifadelerini kullandı.

BURAK ÖZÇİVİT'İN BÖLÜM BAŞI KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU

Müge Dağıstanlı'nın 10 Ağustos 2026 tarihli haberinde, Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in yeni sezonda kazanacağı öne sürülen ücretler gündeme gelmişti. İddialara göre Özçivit'in bölüm başına 4,5 milyon TL, Evcen'in ise haftalık 2,5 milyon TL kazanacağı konuşulmuştu. Bu rakamlarla çiftin evine haftada toplam 7 milyon TL gireceği ileri sürülmüştü.

2025 YILINDA BÖLÜM BAŞINA 4 MİLYON TL İSTEMİŞTİ

Burak Özçivit'in bölüm başına kazancıyla ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. 2025 yılında, altı sezondur başrolünde yer aldığı “Kuruluş Osman” dizisinden ayrılacağı öne sürülen oyuncunun, yeni bölümler için yapımcı Bozdağ Film'den bölüm başına 4 milyon TL istediği iddia edilmişti. Ücret konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından Özçivit'in diziden ayrılacağı konuşulmuştu.