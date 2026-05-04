Türk dizileri, dünya genelinde birçok ülkeye satılarak büyük bir ihracat başarısı elde ediyor. Bu durum oyuncuların hem tanınırlığını hem de kazançlarını artırırken, bölüm başı ücretlerin de ciddi şekilde yükselmesine neden oluyor.
YAPIMCILAR MALİYETTEN ŞİKAYETÇİ
Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre; son dönemde bir bölümün maliyetinin 20–30 milyon TL seviyelerine kadar çıktığı iddia edilirken, bu durumun bazı projeleri zorladığı ve yeni sezonda bazı dizilerin ekrana veda edebileceği öne sürülüyor. Bu senaryoda ise oyunculardan ücretlerinde fedakârlık yapmaları istenebileceği konuşuluyor. Yapımcılardan, maliyet konusunda indirime gidilmesini isteyen kanallar, ücretlerin 15 ila 18 milyon TL civarına alınmasını talep etti.
Kanalların da devreye girmesiyle birlikte, yapım şirketlerinin oyuncularla yeni ücret düzenlemeleri konusunda görüşmeler yapacağı iddia ediliyor.
KİM NE KADAR KAZANIYOR?
Sektörde öne çıkan bazı oyuncuların bölüm başı kazançları ise dikkat çekiyor:
Kenan İmirzalıoğlu: 4.5 milyon TL
Afra Saraçoğlu: 2.5 milyon TL
Çağatay Ulusoy: 3.5 milyon TL
Demet Özdemir: 2 milyon TL
Uraz Kaygılaroğlu: 1.5 milyon TL
Devrim Özkan: 1 milyon TL
Deniz Can Aktaş: 1.2 milyon TL
Ozan Akbaba: 1.5 milyon TL
Sinem Ünsal: 1 milyon TL
Mert Ramazan Demir: 2.5 milyon TL
Melis Sezen: 1.5 milyon TL
Tolga Sarıtaş: 1.2 milyon TL
Rabia Soytürk: 600 bin TL
Sıla Türkoğlu 1 milyon TL