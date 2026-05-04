Türk dizileri, dünya genelinde birçok ülkeye satılarak büyük bir ihracat başarısı elde ediyor. Bu durum oyuncuların hem tanınırlığını hem de kazançlarını artırırken, bölüm başı ücretlerin de ciddi şekilde yükselmesine neden oluyor.

YAPIMCILAR MALİYETTEN ŞİKAYETÇİ

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre; son dönemde bir bölümün maliyetinin 20–30 milyon TL seviyelerine kadar çıktığı iddia edilirken, bu durumun bazı projeleri zorladığı ve yeni sezonda bazı dizilerin ekrana veda edebileceği öne sürülüyor. Bu senaryoda ise oyunculardan ücretlerinde fedakârlık yapmaları istenebileceği konuşuluyor. Yapımcılardan, maliyet konusunda indirime gidilmesini isteyen kanallar, ücretlerin 15 ila 18 milyon TL civarına alınmasını talep etti.

Kanalların da devreye girmesiyle birlikte, yapım şirketlerinin oyuncularla yeni ücret düzenlemeleri konusunda görüşmeler yapacağı iddia ediliyor.

KİM NE KADAR KAZANIYOR?

Sektörde öne çıkan bazı oyuncuların bölüm başı kazançları ise dikkat çekiyor:

Kenan İmirzalıoğlu: 4.5 milyon TL



Afra Saraçoğlu: 2.5 milyon TL

Çağatay Ulusoy: 3.5 milyon TL



Demet Özdemir: 2 milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu: 1.5 milyon TL

Devrim Özkan: 1 milyon TL

Deniz Can Aktaş: 1.2 milyon TL

Ozan Akbaba: 1.5 milyon TL

Sinem Ünsal: 1 milyon TL

Mert Ramazan Demir: 2.5 milyon TL

Melis Sezen: 1.5 milyon TL

Tolga Sarıtaş: 1.2 milyon TL

Rabia Soytürk: 600 bin TL

Sıla Türkoğlu 1 milyon TL