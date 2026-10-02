Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), transfer tescil yasağı listesinde yer alan kulüpler arasında Boluspor'u da dahil etti. FIFA'nın resmi listesinde Boluspor'a 3 dönem transfer tescil yasağı getirildiği belirtildi. Yasağın 1 Ekim 2026'da başlayacağı açıklandı.
Boluspor, mali sıkıntıların yanı sıra FIFA'nın kararıyla 3 dönem boyunca transfer yapamayacak. Bu durum, kırmızı-beyazlı ekibin gelecek planlarını olumsuz etkileyecek.
8 HAFTADA 1 PUAN
Trendyol 1. Lig'de bu sezon istediği performansı gösteremeyen Boluspor, 8 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlılar, 7 maçta mağlup olurken, tek beraberliğini ligin 7'nci haftasında Pendikspor karşısında aldı. Boluspor, 8 haftada rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.
Boluspor, ligde kümede kalma mücadelesi verirken, FIFA'nın transfer yasağı kararıyla birlikte kırmızı-beyazlılar zorlu bir sürece girdi.